Selon Bloomberg, Nintendo aurait envoyé 1,1 million de Nintendo Switch 2 aux USA. De quoi maintenir un tarif de 449 $ pour le lancement de la console, avec en plus une trêve de 90 jours qui permettra encore de faire monter les stocks de mon côté de l'Atlantique.

posted the 04/10/2025 at 07:33 PM by suzukube