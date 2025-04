Jeux Video

Via divers interviews accordées par Nintendo (Washington Post, Polygon, etc), donc en gros :- Nintendo n'a pas anticipé niveau tarif la promesse d'une rehausse des taxes par Trump. Le prix de 449,99$ ne prend donc pas en compte cela, et reste donc susceptible d'augmenter ("en cours d'analyse", qu'ils disent).- Des succès/trophées ? "Nope". Au moins c'est clair hein.- La raison pour laquelle Nintendo a supprimé les musiques eShop après l'ère Wii, c'est pour ne pas qu'elle soit sans cesse coupée par le visionnage de vidéos.- Confirmation que les sticks n'auront pas le Hall Effect (comme les manettes Xbox Series Elite), mais promesse d'une atténuation des risques de stick drift.- Le tuto payant () sera bien à 9,99€ chez nous, et uniquement en dématérialisé.- Si Mario Kart World coûte 90 balles, c'est parce qu'il a beaucoup de contenu (bon...)- Pour des raisons qui nous échappent, Nintendo refuse pour l'heure de dire le nom du studio derrière Donkey Kong Bananza (une habitude chez eux depuis quelques temps)