... équipées d'AMD et meilleures textures au faciès, en revanche XBOX & PS5 meilleurs pour les textures sur les vêtements, leurs 3 Ghz permettent plus de sprites à l'écran (PNJ). En revanche, PS5 & XBOX gèrent un flou cinétique pas toujours bien exploité.Sous les bras du combattant, la version PS5 a des textures de plis visibles.Dans le creux du bras, un peu plus d'ombre.Ses cheveux semblent un chouia plus fournis grâce à un meilleur lissage de texture.Arrière-plan, Motion Blur qui permet d'accentuer le plan sur le personnage.Sur les cheveux, l'effet de lumière sur la tempe du combattant, et sur une portion au-dessus, grâce aux Tensor Cores du nvidia.Le paradoxe d'un simple portage : l'excès d'éclairage ne permet pas de distinguer les plis du vêtement sous les bras du combattant.Avec une meilleure opti, reste à savoir si la Switch 2 gère le flou cinétique. Je n'ai pas détaillé les autres trailers.Ici, paradoxalement, ce flou cinétique sur PS5 rend flou donc erratique la scène de gros plan sur la tête de Dhalsim.Sur Switch, c'est net donc mieux.