On vrai de vrai la console elle est convaincante, les nouvelles fonctionnalités, le gap technique, certains jeux qui ont été présentés ,j'ai bien aimé le direct.



Je fait partie de ceux qui ont été convaincus et pas vraiment déçu il y a beau avoir eu des portages ça m'a pas dérangé je me dis que avec la ludothèque switch 1 plus les portages qui viendront, plus les jeux actuel ,



on aura une ludothèque de malade toute génération confondue.

Après avoir dit ça je me dis aussi par rapport au prix, autant 469 €, je peux comprendre pour la console, autant 90 balles ou 80 balles pour les jeux... Assez du foutage de gueule j'espère que Nintendo va rétropédaler, ou sinon je serais pas client day one.