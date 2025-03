Derrière ce titre solaaresque, où les minus culent, cette video le décryptera telle une fresque. Eteignez-votre télé, votre tel, lisez et écoutez si vous pouvez ; c'est en anglé, mais les images sont vré.Oui, N-vie-die a tué le fils X de GTX, la seule lettre qui comptait pour ne pas se faire mettre.Entre GTX - RTX ça ne tient qu'à une lettre. Mais 10 lettres d'écart soit autant que le nombre d'années écoulées entre leurs sorties respectives sur le marché.Je conserve jalousement une paire de GTX 1080 dans mon PC, jouant à CP 2077 sans ou avec FSR 3 & Framegen, Hellblade 2, Alan Wake 2, Black Myth Wukong.Qui lui résiste ? qu'est-ce qui me gêne ?En 2016 et 2017, nul besoin d'acheter mieux (Ti) pour jouer en 4K. 650 euros à l'époque. Récemment, la GTX 1660 est venue rappeler qu'elle gérait comme un chef le Mesh Shading d'Alan Wake 2.Que s'est-il passé ensuite ? le prix, mais surtout les acheteursces tueurs, ces ignorants venus encenser sans bon sens ce bullshit marketing du Ray Tracing etc...Vue par 500 000 spectateurs en moins de 24 heures et c'est pas fini. Comme les produits.C'est vraiment une situation pathétique. En tant que programmeur, je comprends la nécessité d'abandonner des technologies obsolètes qui prennent du temps à effectuer des tests de régression pour un rendement quasi nul en termes d'utilisation… mais quand on est une entreprise avec une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, ma compassion s'envole. Réunissez quelques personnes de l'équipe des pilotes et confiez-leur la tâche de remettre CUDA 32 bits en service sur la série 5000 ou d'écrire une couche de traduction pour l'exécuter en CUDA 64 bits. Cela ne leur prendrait probablement pas plus de quelques semaines.Je déteste que le Ray tracing d'un jeu soit devenu une priorité plus importante que la physique elle-même.Les prix augmentent, les performances baissent : Nul comme Nvidia que j'aime... la (mour) vache :La GTX 580 était vendue au prix de vente conseillé de 499 $.La GTX 980 était vendue au prix de vente conseillé de 549 $.La 1080, 650 euros.La RTX 2080ti, 1500 euros...RTX 5080 = 12 FPS - 79 msGTX 980 = 81 FPS - 12 msNous sommes revenus 15 ans en arrière. Oui, N-vie-die a tué le fils X de GTX (remplacé par le R), la seule lettre qui comptait VRAIMENT pour se faire maître.Bref, "la situation lorsque je l'analyse est que leur seul devise, reste la devise."