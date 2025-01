Yo mina,Ah, Nintendo, toujours là pour nous surprendre... ou pas. La présentation de la Switch 2 a fait l'effet d'une bombe à retardement, mais pas forcément dans le bon sens. L'action de Nintendo a chuté jusqu'à 7,04% à la Bourse de Tokyo, et à 06H00 (heure française), elle perdait encore 4,50% à 9.157 yens. Pourquoi cette dégringolade ? Eh bien, Nintendo a diffusé une courte vidéo présentant les aspects extérieurs de la Switch 2, prévue pour 2025, mais sans dévoiler les spécifications techniques cruciales comme la résolution de l'écran ou la puissance de la console. Les fonctionnalités seront détaillées en début avril, avec plus d'infos sur les jeux et ses fonctionnalités j'imagine.Puis perso, je trouve que le concept des Joy-con en utilisation de deux petites manettes auraient du être amélioré! On est toujours sur une demi-manette (vu l'emplacement du stick et des boutons) et une ergonomie qui fait mal aux mains pour les boutons sur la tranche.Les investisseurs et peut-être les fans sont restés sur leur faim. La perspective de l'annonce de la nouvelle Switch avait exacerbé les attentes et fait grimper de 12% le cours boursier de Nintendo ces six derniers mois, grâce aux "fuites" sur internet. Mais voilà, trop de fuites tue la fuite. Kamiya, célèbre pour ses coups de gueule, est allé jusqu'à maudire ceux qui ont participé aux leaks. Ironiquement, ces fuites ont permis à l'action de BigN de progresser de 12%, laissant encore quelques % de plus malgré la chute en bourse aujourd'hui. Merci les leakers pour finir, vous avez fait le beurre des Youtubeurs et des actionnaires en même temps!On parle de 25 jeux au lancement, prévu pour juin. J'imagine beaucoup de ressorties de jeux déjà disponibles sur les autres consoles current-gen. Microsoft semble bien décidé à capitaliser sur des jeux comme Grounded ou Sea of Thieves, qui collent bien à l'esprit coopératif et fun de Nintendo. Mais on parle aussi de Halo: Master Chief Collection.Est-ce que la Switch 2 va vraiment séduire les foules une fois les fans passés à la caisse ?Tous les jeux déjà sortis sur PS5/Xbox seront moins chers et de meilleure qualité, vu les specs des machines. L'option mode portable pourrait être un argument, mais quelle serait la qualité d'un FF7 Remake dans ce mode-là ? Déjà qu'il faut une PS5 Pro pour l'avoir en 60fps avec des graphismes pas trop dégueulasses. De plus Sony pourrait très facilement faire une baisse de prix lors de la sortie de la Switch 2, Voir M$ diminuer son GamePass pour jouer la concurrence.Factuellement, c'est ce qu'il se passe. Mais malgré tout, on doit se dire que grâce aux leaks, l'action de BigN n'a fait qu'un retour à sa valeur initiale d'il y a 6 mois (plus ou moins) quand même après sa chute d'aujourd'hui.Puis d'un point de vue boursier, vaut mieux prendre son cash et recommencer la monté de l'action. C'est cas classique en Bourse.Nintendo a maintenant jusqu'en avril pour reprendre ses esprits et prouver au monde que sa console vaut ses euros et pourrait se vendre à 20 millions d'exemplaires la première année, comme ils le prévoient.Pour ma part, j'imagine un lancement à la 3DS: car elle faisait suite au grand succès de la DS avec de bonnes ventes au début, avec pas mal d'éditeurs qui feront des billets avec l'engouement de la sortie. Puis, une petite baisse le temps que Nintendo sorte ses jeux stars au fil du temps. Aussi gros challenge pour eux, vu la qualité et le côté Ultimate des jeux sortis sur Switch, comme le nombre de circuits dans Mario Kart 8 Deluxe ou le Roster dans Smash Bros Ultimate, comment vont-ils faire pour proposer des jeux Switch 2 encore plus complets, voir révolutionnaires ?En tout cas, une chose est sûre : Nintendo a du pain sur la planche pour convaincre les sceptiques et les actionnaires. Mais avec un peu de magie à la Nintendo, tout est possible !Toujours chaud pour le Day one? Pour m'a part j'attends avril et vous?En attendant, une vidéo proposée parAinsi, que les specs (validés?) entre les deux consoles. Merci à lui :