Jeux Video

Comme prévu, le constructeur d'accessoires Genki étaient au CES pour présenter ses accessoires Switch 2, et avait un mock-up "officiel" de la console en behind-close-door, évidemment pris en photo par un ninja fort sympa.Bon, ça n'apporte rien de plus que ce que l'on savait déjà, mais vous pouvez voir concrètement ce que ça donnera dans la main (ça se rapproche d'une Lenovo Legion Go en gros, avec écran 8 pouces).A ce rythme, la console sortira en magasin que Nintendo aura oublié de l'annoncer.