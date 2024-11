Divers JV

vient d'ajouter une fonctionnalité attendue par de nombreux joueurs sur leur launcher et qui ajoute la possibilité d'enregistrer ses sessions de jeux avec une petite particularité.Disponible depuis plusieurs années sur console, il est désormais possible de le faire sur PC et ce sans les restrictions liées au hardware fermé des consoles. En effet, suretla durée maximum pouvant être enregistrée correspond à votre dernière heure de jeu.Le système que proposepermet lui d'enregistrer indéfiniment vos sessions de jeu, de paramétrer la qualité de l'enregistrement qui sera fait au format .MP4 et de créer un paramétrage global ou pour chaque jeu. Vous pourrez également sélectionner les passages qui vous intéresse, revisionner un moment de votre partie et bien sûr les partager avec qui vous voulez.Mais là oùinnove, c'est avec la Timeline qui propose un système inédit, c'est dans le fonctionnement de sa timeline, avec l'ajout de marqueur, note et informations de jeu. Ces nouvelles fonctionnalités pourront alors être utilisées par les joueurs mais aussi par les développeurs, sur tous les PC mais aussi sur le Steam Deck.Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai réalisé pour l'occasion ou consulter le site officiel via le lien qui se trouve au bas de l'article