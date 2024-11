Final Fantasy VII Rebirth est sans aucun doute l'un des titres qui a été les plus attendus de cette année, et l'arrivée de la version PS5 Pro a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont ce jeu phare se comporte sur les différentes consoles. Avec l'ajout du "Versatility Mode" sur la PS5 Pro, il est temps de faire le point sur les différences de performance et de qualité visuelle entre la PS5 classique et la PS5 Pro.1. Le mode graphique sur PS5 : Dynamique à 2160p / 30fpsSur la PS5, le mode graphique offre une résolution dynamique atteignant les 2160p (4K), mais avec une fréquence d'images limitée à 30 fps. Cela signifie que le jeu peut fluctuer entre des résolutions proches de 1800p dans les zones les plus exigeantes, tout en maintenant une fluidité constante à 30 images par seconde. Ce mode privilégie la qualité visuelle, notamment pour les scènes cinématiques et les environnements détaillés.2. Le mode performance sur PS5 : Dynamique à 1440p / 60fpsPour ceux qui préfèrent une expérience plus fluide, la PS5 propose également un mode performance, qui vise à atteindre 60 fps. Toutefois, la résolution est réduite à une moyenne de 1440p, pouvant descendre jusqu'à 1152p dans les scènes les plus exigeantes. Ce compromis entre fluidité et résolution permet d'obtenir une expérience de jeu plus réactive, notamment pour les séquences d’action rapide où chaque image compte.3. Le mode Versatility sur PS5 Pro : Dynamique à 2160p / 60fps avec PSSRSur la PS5 Pro, Square Enix a introduit un tout nouveau mode appelé "Versatility Mode". Ce mode permet au jeu de fonctionner à une résolution dynamique proche du 2160p (4K), tout en maintenant 60 fps de manière stable, grâce à l'activation du PSSR (Post-Processing Super Sampling Reconstruction). Cela permet d’améliorer la netteté des textures tout en réduisant les effets de flou dans les scènes rapides.Avec ce mode, la résolution fluctue entre environ 1440p et 1224p en fonction de la charge graphique, mais la fréquence d'images reste plus stable que sur la PS5 classique. C’est un mode très équilibré qui offre le meilleur des deux mondes : la fluidité du mode performance tout en maintenant une qualité visuelle proche de celle du mode graphique.Bien que la PS5 Pro ne soit pas sans défauts (comme toute nouvelle technologie), sa capacité à maintenir une stabilité accrue, surtout en mode performance ou Versatility, est l’un de ses points forts. Le framerate, notamment dans des scènes exigeantes, est bien plus stable que sur la PS5 de base. Cela se traduit par une expérience de jeu plus fluide et plus agréable, surtout dans un jeu aussi dynamique que FFVII Rebirth.Le choix entre la PS5 et la PS5 Pro dépend de vos priorités personnelles. Si vous cherchez à profiter d’une expérience visuelle plus riche, le mode graphique de la PS5 (30 fps) ou même le mode Versatility de la PS5 Pro (60 fps) est un excellent choix. Si vous privilégiez la fluidité, le mode performance sur la PS5 ou le mode Versatility de la PS5 Pro offriront une meilleure expérience.En résumé :PS5 (mode graphique) : 2160p dynamique / 30fps pour la meilleure qualité visuelle.PS5 (mode performance) : 1440p dynamique / 60fps pour une fluidité optimale.PS5 Pro (mode Versatility) : 2160p dynamique / 60fps avec PSSR pour un compromis parfait entre qualité et fluidité.Pour ceux qui possèdent déjà une PS5 Pro, il est clair que le Versatility Mode offre une expérience proche de la perfection, mais pour ceux qui sont encore sur PS5, le jeu reste superbe et performant, même si la PS5 Pro offre un petit plus en termes de stabilité et de flexibilité visuelle.