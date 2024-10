Nintendo Général

Playtest

Petit article rapide pour partager avec vous une petite réflexion sur l'annonce de la. Cela ne provient d'aucune rumeur, même si certaines parlaient d'une présentation durant cette période (septembre/octobre), mais d'un élément qui m'intrigue et me fait penser qu'on pourrait avoir le reveal dans les deux prochaines semaines.Si vous n'avez pas vu passer l'information postée en home cette après-midi,a ouvert des candidatures pour participer à unpour une nouvelle fonctionnalité du. Ce dernier aura lieu duet d'après @masharu qui a réussi à s'y inscrire, les participants recevront plus d'informations le 21 octobre.Sachant qu'il n'y aura apparemment pas de clause de confidentialité à respecter, sinon elle aurait été indiquée sur la page pour s'y inscrire comme on peut le voir sur les bêta fermées, les participants pourraient donc partager le contenu de ce playtest. Sans parler du fait que cette nouvelle fonctionnalité a de grandes chances d'être déployée également sur le, vu qu'il n'y aurait aucun intérêt de venir l'ajouter sur une console en fin de vie.Je pense donc que nous aurons droit à une présentation de la console avant le début de ce playtest et pourquoi pas le 21 octobre comme pourrait le faire penser l'information qui a été donnée aux participants, surtout si cette nouvelles fonctionnalité est un élément important de la Switch 2. On peut aussi ajouter que la 1ère présentation de la Switch avait était faite au mois d'octobre 2016, nous serions donc dans le même timing s'ils ont décidé de suivre la même stratégie de comm.Voilà donc ce que je voulais partager, vous en pensez quoi ?