Horizon Zero Dawn qui dans quelques mois fêtera ses 8 ans (déjà) va avoir droit à un remaster réalisé par Nixxes et on peut légitiment se demander si c'est bien nécessaire alors regardons un peu les améliorations qu'il propose.Le remaster, proposera plus de 10 heures de conversation réenregistrée, de mocap et des améliorations graphiques qui amènent le jeu à la même fidélité visuelle que sa suite Horizon Forbidden West.le rendu des personnages ont été mis à niveau, les alignant sur les avancées de la génération actuelle en matière de modèles de personnages et de rendu ainsi que l'animation, l'éclairage et les textures ont été améliorées.Horizon Zero Dawn Remastered comprend aussi une prise en charge native de la PlayStation 5 Pro. Cela inclut une gamme de fonctionnalités graphiques qui ont été améliorées pour exploiter la puissance de la PS5 Pro.La séquence d'introduction et le training montage qui étaient pré-rendu sur PS4 tournent désormais en temps réel sur PS5.Nouveau :Ancien :Pour faire simple les améliorations sont assez évidentes sur les modèles des personnages, l'éclairage ect...Pour 2017, les modèles de Zero Dawn n'étaient clairement pas mauvais pour un open-world mais ils avaient ce côté poupée de cire et le réel problème était clairement sur l'animation des dialogues qui avait connu un large gap sur la suite donc c'est une bonne nouvelle de voir que cela a été refait pour être au niveau de Forbidden West, c'est surtout sur ce point-là que le remaster est intéressant.Alors on peut regretter le fait qu'il n'y a pas d'ajout de RTGI car c'est pour le moment un peu le point faible du Decima même si Death Stranding 2 semble avoir intégré le RTGI dans les extraits que l'on a pu voir mais cela demande à être confirmé mais cela aurait probablement était trop compliqué à implémenter pour Nixxes.Alors est-ce que ce remaster était nécessaire ? Non mais il faut reconnaître que les améliorations sont là surtout quand on compare aux autres remasters de chez PlayStation donc pour une upgrade à 10 euros quand vous possédez déjà le jeu, ça semble être assez honnête.D'ailleurs il faut savoir que même si vous aviez récupéré gratuitement Zero Dawn lors du Play At Home vous pouvez aussi prendre l'upgrade.