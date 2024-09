Suite à la publication de la dernière mise à jour du firmware de la PS5 par Sony, de nombreux utilisateurs ont rapportés des plantages et bugs graphiques sur différents jeux (Death Stranding, Elden Ring, Black Myth Wukong, RE4Remake, No Man’s Sky, Jedi Survivor, etc.).Le problème est particulièrement visible sur Final Fantasy 16 qui subit de gros glitchs visuels chez un nombre important de joueurs, le compte X officiel du jeu ayant indiqué travailler avec Sony pour trouver une solution Voici quelques exemples des problèmes rencontrés sur le jeu (glitchs et plantages) :Vous pouvez également voir une vidéo en cliquant ici Pour finir certains utilisateurs rapportent avoir noté une diminution de la qualité graphique générale de leurs jeux, comme ici sur Spider-man 2 ou des baisses de performances sur GT7 là Soyez donc prudent si votre console vous propose de faire une mise à jour, en attendant que Sony propose un correctif pour régler ces problèmes qui touchent un nombre important de joueurs.

posted the 09/20/2024 at 09:51 AM by tripy73