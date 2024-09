Jeux Video

Attention pincettes mais ça vient de l'habituel forum chinois (Famiboard) déjà auteur de plusieurs leaks, mais aussi quelques fails.La production ayant été lancée dans diverses chaînes, a donc été rapporté que :- Semblable esthétiquement à la Switch 1- Tout de même un peu plus grande- Le "bord" noir autour de l'écran est plus petit- Les joycons sont également un peu plus grand- Joycon de couleur Blanc & NoirMais l'info la plus importante, c'est la présente d'un "2" sur le côté des joycons, déjà pour marquer la pleine différence avec les anciens... et peut-être tout simplement parce qu'elle s'appellera Switch 2(une première chez Nintendo si confirmé)Mais pincettes encore une fois