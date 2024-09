Tout est dans le titre.Et ça reste un insider plutôt fiable, encore récemment quand le mec a tout lâché sur Indiana Jones avant l'heure (date PC/Xbox + portage PS5 au S1 2025).Rassurant en tout cas car avec Nintendo, on n'est jamais à l'abri d'un coup de crasseEn passant, selon le rapport du fabriquant Hoshiden, leur production dédiée aux hardwares Nintendo va exploser en fin d'année, sous-entendant donc le début de la production de masse de Switch 2 (on en est encore à croiser les doigts pour un lancement au Q1).

posted the 09/04/2024 at 05:38 PM by shanks