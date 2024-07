Spécial = Top 5 Meilleurs jeux drôle

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Midi

La participation est déjà un peu plus importante, je pourrais peut-être faire un classement.

Veuillez choisir 5 jeux drôle(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à(j'ai rajouté quelques jours, car il n'y a eu que 10 membres qui ont gentiment donné leur top, merci à eux).Voici pour l'instant (à 19H00 le 25/07), les jeux drôle les plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :The Curse Of Monkey IslandDay of The TentacleAce Attorney 1Rayman 3GTA VThe Stanley parableSouth Park : Le Bâton de la VéritéConker's Bad Fur DayPortal 2-Ils ont 2 points aux minimums (sur 10 votes)-Important :J'ai changé "désopilant" par "drôle", peut-être que ça parlera plus ^^