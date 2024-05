Dénoncés par quelques influenceurs ci-dessous, pourtant sponsorisés Asus. Et vous constaterez que, même en France, ça grince des dents.BSOD - pb de détection de RAM - lorsqu'il ne s'agit pas de prix douteux sur du matériel de dernière gen dont -exemple - les références de puce sur vos carte-mères sont les mêmes que les gens précédentes....Quant à leurs "10 moniteurs par mois", les 3/4 ont une image dégueu avec une luminosité à vomir.Bien sûr, si l'on compare à, il n'y a pas photo.Côté CM, Gigabyte à côté, c'est du sérieux, finition impeccable, et question matériau et choix pour des puces nextgen (audio FKP2 & 3 - puces réseau de haut niveau avec Jumbo frames - Thunderbolt 3 et 4).Un conseil : avant de foncer et de remplacer votre Z590 ou B550 pour la gamme au-dessus, ouvrez votre manuel, LISEZ bien ce que vous avez et ce que le constructeur propose avec son Z890 ou B650... parce que, entre un PCIe 3.0 et 5.0, la seule grosse innovation est côté vitesse de lecture/écriture en SSD et encore, utile pour des utilisations Pro. Et c'est à peu près tout !Par exemple, innovation de Gigabyte sur B650, ils ont sorti un SLOT capable de supporter 58 kgs de GPU : ça peut paraitre inutile comme ça, mais c'est une preuve que ce constructeur n'utilise pas les nouveaux Socket et chipsets pour gonfler les prix sans proposer des idées maison.Bon, je ne dis pas que Gigabyte est parfait ! mais j'ai eu le moins de retours concernant cette marque.Pour réclamation : https://geni.us/asusclaim Pour porter plainte : https://reportfraud.ftc.gov