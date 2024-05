C'est ce que nous apprend en effet Mat Piscatella, de Circana (NPD). Le dernier device de Sony semble faire son petit bonhomme de chemin, pour générer les plus grosses ventes en dollars au US sur tout 2024 pour le moment.PS: Dans les accessoires, Circana comptabilise les manettes, casques VR, etc...Cela rejoindrait les propos de Sony qui déclarait que la PS Portal avait dépassé leurs attentes.

posted the 05/29/2024 at 06:21 PM by lightning