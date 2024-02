On parle moins des consoles portables car souvent elles sont des compléments aux consoles de salon. Néanmoins, elles ont une ludothèque énorme avec pleins de pépites. Avec ses 150M d'unités vendues, elle est la console Nintendo la plus vendue à ce jour, la Switch étant à 10M d'unités de moins et qui pourra encore se vendre pour la dépasser...



En attendant, je voulais rendre hommage à cette console qui m'a marqué et qui m'a fait découvrir pas mal de JRPG comme Chrono Trigger, Dragon Quest IV V et VI, Suikoden Tierkreis...

Je me souviens aussi de la sortie de Golden Sun Obscure Aurore, tant attendu des joueurs GBA des 2 premiers opus et qui a été un poulet décevant, tellement la barre a été mise haute. Ou des nombreuses rumeurs du remake de Argent et Or. Je regardais souvent sur internet les forums pour voir où ça en était. Je me suis même fait avoir par des jaquettes fan made en croyant que c'était officiel vers les années 2008/2009.



La DS aussi, c'était les R4 avec les rom. C'est aussi comme ça que j'ai joué à Pokémon Platine version USA, 3 mois avant sa sortie en France lol.



La ludothèque de la DS est énormissime surtout si on ajoute la rétro-compatibilité avec la GBA (DS et DS Lite qui est le meilleur modèle).

J'avais été aussi agréablement surpris par les 2 Zelda sortis dessus avec le gameplay entièrement au stylet. Il y a aussi le "remaster" de Mario 64, l'excellent Mario Karter tant et tant de licences maison magnifiques.

Alors bien sûr, un tas de jeux pourris sont sorti dessus, un peu comme la mythique PS2 mais c'est le lot des consoles les plus vendues.



Je pourrais faire tout un livre dessus limite tellement elle m'a marqué.



Une partie de ma collec DS :

https://ibb.co/pW2sHfy



PS : dans Chrono Trigger, j'avais recommencé plusieurs fois pour avoir différentes fins mais surtout parce que j'avais regretté d'avoir lancé le 2nd combat contre Magus pour ceux qui savent de quoi je parle.