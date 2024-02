Pour moi la meilleure console de tout les temps restera la GameCube ! Je l'ai eu pour mes 8 ans et elle m'a fait découvrir de très grosses saga de jeux dessus ! Metroid Prime, les Rogue Squadron, Splinter Cell, Mario Kart et Super Mario Sunshine, Geist, Eternal Darkness, les Zelda... Pourtant je suis un gros pro Microsoft mais la GameCube... Tant de nostalgie !



Pour moi la Wii c'était une catastrophe ! On l'avait acheté avec mon père en 2007 pour Metroid Prime 3 ! A part Twilight Princess et Madworld ben je retiens rien de la Wii !



La Wii U c'était une vaste blague



Mais la Switch... Nintendo m'a donné vraiment envie d'en avoir une ! J'entends de plus en plus de rumeurs sur la Switch 2 prévu en fin d'année ! Mais a votre avis je peux attendre cette dernière ou j'achète une Switch ? J'aimerais que la Switch 2 soit rétrocompatible ! Je commence à mettre de côté ! Mais vu ma poise légendaire dès que j'achète des consoles peut se temps après leurs sorties j'ai des merdes entre la One et son bug de connexion de manette et le lecteur de disque et la Wii je suis pas forcément enclin à acheter day one !