Jeux Video

Selon Nate the Hate.

Voilà.



Bon le mec a un haut taux de véracité donc on garde le sujet à l'oeil, mais il précise que si (selon ses sources) "tout est prêt", il ignore totalement quelle forme prendra l'officialisation.



Genre simple vidéo de présentation rapide, conférence, trois mots du PDG pour dire "tkt, ça sort en fin d'année"...



Perso, je pense que Nintendo commencera par un reveal minime au moins de la gueule de la console (qu'ils ajusteront si besoin comme à l'époque DS) et faudra attendre le printemps pour le software, cross-gen inclus.