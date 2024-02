Nintendo

Pour l'année fiscale en cours (Q1 à Q3)Chiffres d'affaires : 1,394.7 milliards de yen (+7.7 %) => -16% de CA pour Q3Bénéfices opérationnels :464.4 milliards de yen (+13.1 %)Bénéfices nets : 567.3 milliards de yen (+17.6 %)- Hausse de 93 % du secteur mobile et annexes/dérivés- Hausse des utilisateurs actifs en 2023 (122 millions).- La part du dématérialisé est maintenant de 48.1 %Q1 à Q3 : +13.74mQ3 seulement +6.90m (-16%)Soit :Japon +3.74m [Q3 +1.56m (-25%)] => LTD 33,34m (N°1 all-time)Ameriques +4.85m [Q3 +2.82m (-8%)] => LTD 53.85mEurope +3.56m [Q3 +1.99m (-18%)] => LTD 36.15m + Autres +1.59m [Q3 +0.53m (-19%)] => LTD 16.03m soit +5.15m [Q3 +2.52m] => LTD 52.18mQ1 à Q3 : +163.95mQ3 seulement +66.87mSoit :Japon +32.58m => LTD 232,73m (N°1 chez Nintendo, passe la NES 225.86m)Ameriques +68.50m => LTD 524.77m (N°1 chez Nintendo, passe la Wii 504.72m)Europe +47.70m => LTD 348.61m & Autres +15.17m => LTD 93.99m soit +62.87m => LTD 442.60m (déjà N°1 chez Nintendo, 2e = Wii 341.53m)Mario Kart 8 Deluxe : 60,58 millions (+ 3,6 millions)Animal Crossing : New Horizons : 44,79 millions (+ 1,4 million)Super Smash Bros Ultimate : 33,67 millions (+ 1,2 million)The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,61 millions (+ 460.000)Super Mario Odyssey : 27,65 millions (+ 700.000)Pokémon Epée & Bouclier : 26,17 millions (+ 150.000)Pokémon Ecarlate & Violet : 24,36 millions (+ 1,1 million)Super Mario Party : 20,34 millions (+ 700.000)The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 20,28 millions (+ 780.000)New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,2 millions (+ 500.000)Luigi's Mansion 3 : 13,98 millionsSuper Mario 3D World + Bowser's Fury : 13,17 millionsNintendo Switch Sports : 12,48 millionsMario Party Superstars : 12,31 millionsSuper Mario Bros. Wonder : 11,96 millionsSplatoon 3 : 11,71 millionsPikmin 4 : 3,33 millionsSuper Mario RPG : 3,14 millionsComparatif old gen (update en cours, dispo dans la soirée)