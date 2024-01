Faut-il, pour les consoles US et JAP citées,un transfo 110-220 pour les utiliser chez nous ?- Wii U- Switch- PSVita- PS3- PS4- PS5- XBOX 1- XBOX360- XBOX OneJ'ai la réponse pour 2 d'entre elles, mais pas toutes.Cela aidera les précautionneux ou les suicidaires à y voir plus clair