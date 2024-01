Il y a environ 5 ans, ma PSP s'est mise à faire du bruit, un bruit strident lorsque j'utilisais un UMD.A l'époque j'ai découvert que c'était assez commun. On m'a tantôt conseillé de faire avec, de passer par le craquage, de changer le lecteur UMD, chose assez complexe et couteux vu la méthode de montage de la PSP (en résumé le hardware est enroulé autour de lui même) ou tout simplement d'en trouver une autre sans bruit.Mais en cherchant régulièrement je suis tombé il y a quelques mois sur une vidéo, de Blake Blundell un gars spécialisé dans la réparation de PSP.D'après lui la majorité du temps le problème viendrait juste du lubrifiant appliqué sur le lecteur.Et dans mon cas c'était bien ça. Plus de soucis depuis des semaines.Pour faire simple il suffit d'utiliser de l'huile de vaseline. Imbibez un coton tige d'huile puis appliquez sur un ou plusieurs endroit du lecteur.Il existe 3 points où le lubrifiant peut venir à manquer.Le point 1 étant le plus probable, il est préférable de commencer par celui là, puis tenter les autres en cas d'échec. Il faut savoir qu'en fonction de la série de votre PSP un scotch peut être placé sur les point 2 et 3 (d'après lui l'enlevé ne poserait aucun problème).C'est toujours plus sympa de régler en quelques secondes et 5€ le problème, plutôt qu'attendre que la console se détériore ou de payer 50,100€ pour une réparation.