Jeu Fini

Généralement l’épisode le plus adulé de la serie avec le 3, j’ai eu enfin l’occasion de découvrir Star Ocean The Second Story avec ce remake.- Une certaine esthétique- Des persos plutôt attachants- Une histoire qui se laisse suivre- Bonne durée de vie, ni trop longue, ni trop courte- Une aventure assez rythmée- Des ajouts rendant la progression moins fastidieuse- Les héros des autres Star Ocean en guest- Le choix des doublages- Manque de profondeur du lore/ennemis- Système de combat qui a fini par me saouler- OST peu inspirée en dehors de quelques themes- Peu d’annexes- Obligation de refaire le jeu 2 fois pour voir tout les persos- Trad FR pas directement disponible sur la galette/cartoucheLe jeu est plutôt joli même si les sprites qui manquent de détails font un peu grossiers par rapport aux décors. Les personnages principaux, du moins ceux que j’ai débloqués, sont plutôt attachants. La durée de vie est parfaite pour le genre, une 20enes d’heures pour aller au bout de l’histoire et plusieurs heures en plus pour faire le postgame, d’autant qu’a part lors de rares moments plus mollasson (comme le passage au colisée), le jeu est plutôt bien rythmée.D’ailleurs merci a la possibilité d’XP plus rapidement grâce a la compétence Sentinelle qui permet de one shot les ennemis moins fort que nous directement sur la map (sans elle je n’aurais clairement pas fait le donjon postgame).Pour finir le choix du doublage japonais est bienvenu avec d’un coté un tout nouveau doublage reprenant le casting de la version PS1 (globalement bof vu que les doubleurs ont 30 piges de plus qu’a l’époque, genre celle du hero est horrible) et de l’autre celui fait pour la version PSP (des voix jeunes qui collent bien plus aux persos).Au niveau des points négatifs, si l’histoire se laisse suivre, elle reste un peu trop simpliste (bon c’est SO) et manque d’approfondissement sur le lore et surtout sur les méchants principaux complètement survolés, j’ai du aller voir un wiki pour mieux capter. Le système de combat a fini par m’ennuyer vers le dernier tiers du jeu, la serie n’a jamais été connu pour sa finesse, mais là vraiment c’est juste du matraquage de la touche attaque et de l’envoi d’invoc comme sur un jeu mobile, limite tu peux y jouer a une main. L’OST c’est du Sakuraba sans inspiration en dehors de 2/3 pistes qui sortent un peu du lot et l’opening du groupe Suiren (uniquement disponible dans le menu…) plutôt sympathique.Les premières heures laissaient présager de grosses annexes pour débloquer les autres personnages comme Ashton qui a 3 donjons annexes rien que pour lui, mais au final c’est l’unique moment du jeu ou on a des donjons optionnels en dehors du donjon post game. En parlant de ça je trouve ça chiant ces J-RPG ou tu es obligé de refaire deux fois le jeu pour avoir tel ou tel perso dans ton équipe car selon nos choix on ne pourra pas tous les voir.Et pour finir le matérialiste et collectionneur que je suis trouve ça honteux de ne pas avoir la trad FR directement sur le Blu-Ray/la cartouche, va pas falloir que ça devienne une habitude.