J'avais déjà fait ça pour le premier il ya déjà un bout de temps et je me suis dit, pourquoi ne pas réitérer pour le deux ? Même si plus long et plus difficile de faire un véritable top car beaucoup de passage marquant, je vais néanmoins essayer, à la base j'étais plus parti pour un top en vrac (donc pas de classement défini) mais un peu de challenge que diable.PS :10)- Tout le passage du métro est incroyable avec la découverte de nouveaux infectés nommés Puants. Mais le passage que je préfère est celui de la fuite avec les infectés, digne de 28 Jours plus Tard, avant de se réfugier dans le théâtre.9)- Seattle jour 1, Un chapitre ô combien réussi, surtout avec les chiens qui apportent une vrai tension car pouvant nous repérer de loin, le camouflage dans les hautes herbes, et cerise sur le gâteau, la superbe fuite de la ville avec l'un des meilleurs moments tout jeux vidéo confondu, avec la bagnole ou se mêle infectés et Wolf, dans une course poursuite folle !8 )- Seule zone ouverte du jeu qui rappelle les Ghats Occidentaux de Uncharted Lost Legacy, parcourir cette partie de Seattle à dos de Paillette (le cheval) m'avais énormément plu. Je me rappelle de la boutique vétérinaire, de la banque, tout un périple juste pour trouver de l'essence mais dans un monde post apocalyptique, c'est très précieux.Je faisais également pas mal mumuse avec la guitare, qui permet d'entendre Take On Me sublimement interpréter par Ashley Johnson. Un moment bien marquant et pour tout ce que j'ai pu énumérer plus haut, qui mérite amplement sa place dans mon top.7)- Jour 2, Ellie approche de l'hôpital de Salt Lake ou elle espère pouvoir trouver Abby. Manque de bol, il ya encore une pléthore de gardes à esquiver, ou massacrer ça, ça vous regarde ! Un passage extrêmement marquant est celui où Ellie torture Nora à coup de barre de fer, après une course poursuite effrénée mais aussi un petit détour dans les sous sol ou elle rencontre quelques claqueurs.Jusqu'à arriver à Nora, qui suffoque des spores. Le joueur n'a pas d'autre choix que d'appuyer sur le bouton, avec un son lourd, et les expressions de visage hallucinante d'Ellie ou la haine presque viscérale se lit dans ses yeux. Alors oui, c'est une cinématique je triche un peu, mais je parle aussi de tout ce qui se passe avant.6)- Seattle Jour 3, Abby et Yara partent à la recherche de Lev qui recherche à son tour sa mère. L'occasion de voir ou vivent les Séraphites, ennemis principal des Wolfs. Des cabanes, du bétails, sous une pluie fine qui deviendra par la suite un véritable déluge avec des orages du plus bel effet.J'ai adoré cette portion de niveau, tant l'environnement était super à explorer. Mais l'un des moments les plus marquant de ce chapitre est évidemment celui où Abby change de camp, protégeant le petit Lev de la menace Wolf, et trahi ses anciens partenaires pour sauver le gosse.Les Wolfs débarquent sur l'île et s'entretue avec les Séraphites dans une guerre où le joueur est au cœur de l'action. Au programme, fusillade, course à cheval et affrontement avec un boss d'une rare violence.Un chapitre absolument glucose !5)- Après s'être faite capturer par les Séraphites, Abby manque de se faire pendre avant d'être sauvé par Lev. S'en suit alors une fuite avec des infectés bien décider à croquer vos mollets, sous un orage et une pluie torrentielle avec des graphismes absolument somptueux.Pris au piège dans des bâtiments délabrés, Abby parvient à mettre les deux gosses à l'abri avant de retrouver Owen mais le chemin pour y arriver ne sera pas de tout repos car de nombreux infectés rôdent.Un passage que j'ai également adoré est celui où Abby traverse un bateau échoué grouillant d'infectés et où le "lore" des documents nous apprenent beaucoup de choses sur les autrefois survivants de ce navire, le tout sous une mer déchaînée.4)- Un chapitre ou on joue au final très peu mais qu'est ce qu'il est réussi. Voir Ellie comme une gosse à découvrir des squelettes de dinosaures, à mettre le chapeau à un diplodocus ou un tricératops etc... Jusqu'à finir en beauté dans le "vaisseau", qui fait office de beau cadeau d'anniversaire. Joel a vu les choses en grand pour sa "fille adoptive". Un très beau moment, doux et remplie d'amour dans ce monde impitoyable !3)- Chapitre final du jeu, dans une ambiance beaucoup plus ensoleillé. Ellie découvre de nouveaux bandits nommé Crotal qui kidnappe des gens afin d'en faire des esclaves.C'était bien marrant de libérer les infectés afin de les envoyer au McDo, de quoi semer la zizanie dans les complexes lourdement garder.Les combats étaient jouissif et très violent, surtout avec les flèches explosives qui permettait de faire un véritable carnage.Bien évidemment, le combat final avec Abby, épuisée et amaigri a été un moment tellement fort que j'avais de la peine de lui faire la peau. La violence du combat entre les deux femmes m'a mis vraiment mal, entre les hurlements de douleur, les coups que je ressentais vraiment à travers mon casque etc... Ah puis l'arrachage de doigts était pas mal non plus dans son genre...2)- Un de mes 2 moments préférés du jeu, impossible de choisir entre les deux, j'ai décidé de les inclure tous les deux. Tout d'abord, quand Ellie découvre les Séraphites, après avoir été balancer d'un immeuble par un rôdeur, super moment d'ailleurs ça aussi avec les rôdeurs et claqueurs.Ellie se cache dans les hautes herbes avant de découvrir un pauvre bougre se faire pendre et ouvrir le ventre avec les tripes à l'air, sympa...Les Séraphites me stresser avec leur communication par sifflement, surtout quand une flèche arrive d'un coup sur Ellie sans savoir d'où elle vient. S'en suit alors camouflage dans les herbes, en fufu ou bourrin mais vu mon niveau de difficulté mieux vaut la discrétion.L'autre passage ébouriffant est celui où Ellie traverse la ville innondée avec sa barque sous une pluie torrentielle, et un orage incroyable. De quoi occasioné un super combat contre un Colosse, et par la suite me mettre en position de sniper tout en haut afin d'allumer les ennemis Séraphites, bien planquer dans ma cachette.1)- Et oui, le moment le plus marquant du jeu pour moi est celui où Abby doit rechercher des médicaments pour Yara atteinte du syndrome des loges.De quoi aller dans les sous-sol de l'hôpital, ou on découvre par la suite que l'épidémie vient de là. L'ambiance est un pur moment de survival horror avec les lits d'hôpitaux maculés de sang, les nombreux cadavres qui jonchent le sol, et la lumière blafarde qui éclaire partiellement la zone.Les claqueurs sont légion ici, mais on découvre par la suite qu'un gros monstre abriterait les lieux à en juger par les énormes trous dans la bâtisse.Une fois la trousse de secours trouver, non sans mal, voilà que le Rat King fait son apparition. Monstruosité difforme, il faudra au début le fuir dans une course poursuite effrénée avant d'être obligé de l'affronter dans un combat de longue haleine.Il va falloir lui faire bouffer du plomb car le bougre est très résistant et peut vous tuer en quelques coups seulement. Puis ça fait plaisir d'avoir un VRAI boss dans un Last of Us.Le combat est jouissif mais pas trop difficile malheureusement.Il se déroule en deux parties avec pour la seconde un combat contre un genre de "Super rodeur". Mais la principale menace est éliminée et le rôdeur ne sera pas trop dur à tuer.On apprend que ce monstre est le "Patient 0" soit la première personne à avoir été infectée par le Cordyceps et d'où cet hôpital tire les premiers évènements. Abandonné là depuis plus de 20 ans, il est devenu cette monstruosité.Bref, le meilleur moment du jeu pour moi !!!Ils sont pas dans le top mais voici quelques mentions honorable :- La horde dans la neige avec Abby- Les premiers infectés avec Dina- Les grattes ciel avec Abby- L'immeuble avec Abby et Lev- Le début du jeu- Le passage du sniper- Le début avec Abby- l'aquarium- Le combat dans Le théâtre- A la recherche de cordeEtc....Quel jeu exceptionnel !J'espère que ce top vous aura plu en tout cas, bon week-end