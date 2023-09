Depuis hier, les 60 millions de membres Xbox Live Gold se sont vu attribuer un nouveau service : le Xbox Game Pass Core avec une bibliothèque d'une vintaine de jeux à leur disposition, dont l'incroyable Forza Horizon 4 !Additionné aux 25 millions de joueurs Game Pass officiellement annoncé par Microsoft il y a 1 an et demi, nous sommes aujourd'hui à près de 85 millions de joueurs Game Pass dans le meilleur des cas... Plus très éloigné de l'objectif de 100 millions de joueurs Game Pass de Microsoft !