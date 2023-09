De mon coté, c'est Grounded du studio Obsidian(créateurs des géniaux Fallout New vegas, Pentiment, Outer Worlds, South Park TSOT, Pillars Of Eternity, etc...).Un des jeux d'Aventure-survie-exploration-construction les plus cool et frais auquel j'ai joué ces dernières annéesEt un des plus fun qui soit a faire en coop. Si vous êtes lassé des univers heroic-fantasy, post-apo, etc...il est pour vous.L'ambiance 90's façon "chérie j'ai rétréci les gosses" me met le smile direct, l'exploration est très poussée, les secrets à découvrir innombrables et les possibilités de craft et de constructions sont folles.Vos réponses (je mettrai à jour) :Tekken 7Nier AutomataBloodborneForspokenThe Witcher 3VanquishHollow KnightZelda BOTWElden RingGhost of TsushimaPersona 5 RoyalHi Fi RushMonster Hunter Rise SunbreakRed Dead Redemption 2