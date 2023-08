https://www.ign.com/articles/the-big-phil-spencer-gamescom-interview-starfield-baldurs-gate-3-mid-gen-upgrades-and-more





C'est durant une interview d'IGN qu'il a dit ces propos.

Voici le contexte et l'intégralité de son propos à ce sujet :



IGN : Matt Booty nous a promis quatre jeux first party par an. Êtes-vous sur la bonne voie ?



PS : Plus que cela cette année. Si nous commençons par Hi-Fi [Rush], Minecraft Legends, Redfall. Peut-être que les gens ne veulent pas nous reconnaître le mérite de Redfall, je le comprends. Starfield, Forza, nous venons de sortir Age [of Empires] 4 sur console hier soir. C'est génial. Je vais y jouer. Et l'année prochaine, absolument. Nous en avons parlé comme d'une aspiration, maintenant nous en parlons comme d'un plan.