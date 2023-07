Que vous ayiez une ROG ALLY ou une Steam Deck (bon, en installant Windows), on a vraiment la sensation d'avoir une véritable Xbox nouvelle génération entre les mains ! C'est simple, l'ensemble des jeux Xbox Series S / One est jouable sur la console, grâce à la magie du dématérialisé (ou des versions PC des jeux, qui existent très souvent)Et en bonus, on peut jouer à quelques titres PS4Ca va devenir de plus en plus compliqué pour moi d'acheter des jeux physiques à l'avenir, là je regrette déjà de pas avoir SF6, Diablo IV et Remnant II sur cette petite perle ^^ !C'est une console d'une polyvalence rare, si je ne devais garder qu'une machine parmi toutes celles que j'ai, ça serait celle-ci, sans hésiter une seconde ! Elle a même la possibilité d'émuler toutes les consoles jusqu'à la Switch, si tel est votre souhait (faut dire qu'avec ses 16 Threads à 3.3GHz, même côté CPU c'est du costaud) ! Ce qui en fait une machine capable de faire tourner quasiment n'importe quel jeu... Bon, OK, c'est un PC, mais vous avez vu la taille de ce machin ?! Seul bémol, le budget, mais hey ! Quand on aime, on ne compte pas (encore que pour 800 €, je trouve la prestation plus qu'honnête quand je vois le prix des PC ROG bien plus encombrants et moins funs) !Si vous avez une Steam Deck / ROG ALLY, vous jouez à quels jeux dessus de votre côté ? (Ah ah j'aurais bien aimé avoir Ratchet & Clank Rift Apart dessus juste pour le fun)