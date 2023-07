Pour les intéressés c'est par ici que ca se passe, et y'en aura pour tout le monde, que ce soit Xbox, Switch, PS4 et même PC :



https://limitedrungames.com/collections/castlevania-advance-collection



Perso c'est l'Ultimate Switch pour ma part, qui ira rejoindre les deux autres. Et je dois avouer qu'avoir balancé les cartes DSS de Circle Of The Moon en physique, c'est plutôt sympa !