Vous avez du remarquer depuis hier que Twitter a du mal et bien voici ce qu'il se passeraitLe contrat d'hébergement de Twitter avec Google Cloud a expiré le 30 juin.Elon Musk a tout fait pour qu'il n'ait pas à payer une facture d'un milliard de dollars. Google Cloud, hors contrat, a potentiellement limité ou fermé des services de Twitter.Elon a bloqué l'accès à Twitter sans compte hier dans le but d'atténuer les dégâts ou de négocier des frais d'utilisation moindresAu lieu de cela, cela a entraîné l'échec du chargement des tweets intégrés dans chaque site Web et a rechargé encore, et encore, et encore... entraînant une attaque en déni de service auto-infligée de partout sur internet.Elon impose désormais des limites de vue "temporaires" dans le but de maintenir le site en place jusqu'à ce que la migration soit terminée, réorganise les rechargements intégrés ou paie sa facture Google Cloud.Sérieusement ma confiance en lui pour aller sur Mars est du niveau de celle que j'ai pour OceanGate pour aller explorer le Titanic.