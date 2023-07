Ete 2023 (Juillet/Aout)

-The Legend of Heroes : Trails into Reverie (PC/PS5/PS4/Switch) / 7 Juillet

-Exoprimal (PC/PS5/PS4/XSX/XOne) / 14 Juillet

-Viewfinder (PC/PS5) / 18 Juillet

-Pikmin 4 (Switch) / 21 Juillet

-Disney Illusion Island (Switch) / 28 Juillet

-Blasphemous 2 (PC/PS5/PS4/XSX/Switch) / 24 Aout

-Armored Core VI : Fires of Rubicon (PC/PS5/PS4/XSX/XOne) / 25 Aout

-Samba de Amigo : Party Central (Switch) / 29 Aout

-Sea of Stars (PC/PS4/XSX/XOne/Switch) / 29 Aout

-Under The Waves (PC/PS5/PS4/XSX/XOne) / 29 Aout

Voici le top du premier semestre 2023 d'après OpenCritic (à partir de 80%).