. Dans le cadre des auditions préliminaires liées à l’accord Activision Blizzard bloqué par la FTC (Commission fédérale du commerce des États-Unis),The Verge a récemment partagé des extraits d’un document utilisé par Microsoft dans le cadre du procès qui oppose la FTC à Microsoft. La Commission a décidé de bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard temporairement et un procès concernant une injonction préliminaire est en cours.Pour attirer la compassion de la FTC, Microsoft n’hésite pas à retracer son histoire dans le monde du jeu vidéo, une histoire peu fructueuse dès ses débuts selon la compagnie. « En 2001, Microsoft s’est placé sur le marché du jeu vidéo en lançant sa première console Xbox, qui est entrée en compétition avec les concurrents de Sony et Nintendo. Sur cette "génération", Sony et Nintendo ont largement vendu plus de consoles qu’Xbox », indique Microsoft dans le« Dans les 20 années qui ont suivi, Sony, Nintendo et Xbox ont conservé leurs places de constructeurs majeurs et ont pris part à ce que l’industrie appelle "la guerre des consoles". […] Playstation, pendant plus de deux décennies et à travers cinq générations [de consoles], a été la marque dominante dans le monde et aux États-Unis », poursuit Microsoft.La compagnie liste des données qui n’ont pas encore été rendues publiques concernant la taille de l’influence de Playstation comparé à Xbox, avant de poursuivre son admission de faiblesse. « Les consoles d’Xbox ont toujours été à la troisième place des ventes derrière celles de Playstation et de Nintendo », admet Microsoft. Selon la compagnie, seulement 16% de consoles vendues auraient été des consoles Xbox en 2021.« Les consoles d’Xbox ont toujours été à la troisième place des ventes derrière celles de Playstation et de Nintendo »Microsoft mise sur sa supposée « faiblesse » pour convaincre les autorités du commerce du monde entier d'autoriser la mise à exécution de son accord avec Activision Blizzard. La compagnie avait annoncé l'achat du développeur-éditeur en janvier 2022 ; la décision a très vite été contestée par Sony et les institutions économiques du monde, qui estiment que l'accord nuirait à la compétitivité dans le monde du jeu vidéo.Hier, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment et de Playstation, témoignait à l’encontre de cet accord, qui impacterait négativement les relations entre Activision et Sony. Le constructeur ne serait pas enclin à fournir des informations à propos de ses futurs consoles au développeur si le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est finalement autorisé.