Teasé par Xun de A9VG (dernierement l'annonce de la date de sortie d'Armored Core 6) qui leak regulierement des trucs coté Playstation et repris par le trés serieux Salromano de Gematsu.Rappelons que le jeu faisait aussi partie de la liste des jeux du leak NVidia.Enfin une version regardable et fluide ? Qu'ils en profitent aussi pour refaire l'entierté du 3eme environnement qui était infame a tout les niveaux et qui a failli me faire lacher le jeu.