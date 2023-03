4chan, pincettes, tout ça.Thread encore non supprimé sur Era.En gros :- Shin Megami Tensei V porté sur PC/Xbox- Shin Megami Tensei 4 + Apo sur PC/Xbox/Switch- SMT III HD sur Xbox, direct dans le Game Pass- Officialisation de l'ensemble le 6 maiBon on sait que MS lâche quelques billets à Atlus en ce moment pour le Game Pass (3 Persona avec la campagne marketing sur Xbox + Soul Hackers 2) mais quand même, partout sauf sur PlayStation, ce serait chelou

posted the 03/20/2023 at 09:59 AM by shanks