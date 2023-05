Nick co fondateur de XboxEra:

Nick Baket, cofondateur de XboxEra, se dit convaincu qu'aucun site de jeux vidéo ne veut donner de bonnes notes à Starfield. Il affirme que d'autres sites ont déjà décidé de donner à Starfield des critiques de 7,0 à 8,5 afin de générer du trafic et d'affaiblir la marque Xbox.

posted the 05/21/2023 at 02:34 PM by jenicris