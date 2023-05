Salut,Je vous donne à chaud mon ressenti sur Metroid Prime.Je voulais en discuter un peu avec vous.Je précise que je ne suis pas un grand connaisseur de Metroid.J'ai déjà un peu joué à Super Metroid, mais ça s'arrête là.J'étais content du Remastered sur Switch pour enfin essayer Prime !Les 4-5 premières heures de jeu, j'ai été vraiment accroché.L'arrivée sur Tallion, on récupère ses pouvoirs au fur et à mesure, avec un level-design bien pensé ("ah oui je vais pouvoir passer par là maintenant").C'est relativement ouvert, c'est beau (niveau verdoyant, la lave, puis les ruines..).Mais alors une fois arrivé au mine de Phazon... mais qu'est-ce que c'est chiant?!?On termine dans un niveau très couloir, sombre, qui plus est interminable sur 3 niveaux de profondeurs. Avec des A-R qui gonfle la durée de vie artificiellement.J'arrive devant la salle des Metroid > "tut-tut upgrade rayon X détecté à l'autre bout de la map" > je fais demi-tour, je récupére les rayons X > retour à la salle des Metroid, je peux passer à la salle suivante > "tut-tut maintenant il te faut le pistolet rouge" > je REFAIS ENCORE demi-tour... > je reviens ....et les ennemis qui repopent à chaque fois ??!!Ce qui m'a fait lâché le jeu (vers le Elite Omega), c'est de voir qu'il fallait ramasser les 12 orbes pour accéder à la fin du jeu.Désolé c'est trop pour moi x)Une première moitié cool, et la deuxième moitié qui m'a grave saoulé.Je viens pour débattre, c'est surement un jeu que certains adorent. Ce que je peux comprendre, il a pleins de qualités. On ne s'énerve donc pas