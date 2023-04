Firewalk

En Avril 2021, Sony annonçait travailler avec l'un des studios de la société Probably Monsters qui avait démarrer son développement d'un titre AAA Multijoueur en collaboration avec les Playstation Studios.Ce studio ouvert en 2018 est composé de 133 membres ayant travaillé sur beaucoup de AAA comme Bioshock Infinite, Destiny, Mass Effect, Apex Legends, Diablo IV, Back 4 Blood, Star Wars: Jedi Fallen Order, les Dragon Age ou encore plusieurs Call of Duty. Mais également des artistes ayant bossé chez Disney et Dreamworks.2 ans après l'annonce de ce partenariat, Sony rachète le studio qui devient officiellement le 20ème studio Playstation.travaillera avec les teams deetpour améliorer et renforcer les compétences des Playstation Studios dans le domaine du jeu Multijoueur via un partage de connaissances techniques et créatives.