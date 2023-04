Mario Kart 8 Deluxe : un jeu de course déjanté et amusant avec les personnages de l’univers Mario.

Minecraft : un jeu de création et d’exploration dans un monde ouvert et pixelisé.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : un jeu d’action-aventure épique dans un vaste monde à découvrir.

New Super Mario Bros. U Deluxe : un jeu de plateforme classique avec Mario et ses amis.

Super Mario Odyssey : un jeu de plateforme innovant avec Mario et son chapeau magique.

Spyro Reignited Trilogy : une compilation de trois jeux de plateforme remastérisés avec le dragon Spyro.

Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle : un jeu de stratégie au tour par tour avec Mario et les Lapins Crétins.

Super Smash Bros Ultimate : un jeu de combat avec les personnages de Nintendo et d’autres franchises célèbres.

Hollow Knight : un jeu de plateforme et d’aventure dans un univers sombre et mystérieux.

Animal Crossing: New Horizons : un jeu de simulation de vie dans une île paradisiaque.

Vidéo que je me suis dit qui devrait intéresser pas mal d'entre vous sur Gamekyo : Brandon, un des plus gros influenceur Tech de France, fan de Nintendo, se dit déçu par la Switch.Une déception que semble partager pas mal de joueur lorsque je lis les avis sur Gamekyo, principalement sur la partie technique d'ailleurs, même si de mon côté, ça reste la meilleure console de Nintendo, Il ne lui manque plus qu'à proposer les jeux Nintendo GameCube et elle serait parfaite, permettant de jouer à toutes les générations de jeux Nintendo (comme la Wii U d'ailleurs) en attendant la prochaine console de Nintendo !De mon côté, je ne manque pas de jeux sur la console (j'ai encore Bayonetta 3 à terminer, Fire Emblem Engage à commencer, Bayonetta Origins à terminer, The legend of Heroes Trails of Azure, Octopath Traveler II et Figment à terminer en ce moment), et il faut dire que ça ne me dérange pas de revenir sur des jeux sortis les années auparavant , comme Crisis Core FFVII, Othercide ou bien encore Gun Gun Pixies (je pense être le seul à jouer à ce jeu de toutes façons) et Miitopia.Voilà. On finit par un petit mot de BING AI qui nous donne son top 10 des jeux Nintendo Switch (mais il a mauvais gout) :Bonus : Un excellent "documentaire" sur Death Stranding qui est juste incroyable :