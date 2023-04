Le Path Tracing et le Ray Tracing sont tous deux des techniques de rendu utilisées dans les applications de graphisme 3D, telles que les jeux vidéo, les films d'animation et les simulations scientifiques.



Le Ray Tracing est une méthode de rendu qui simule le comportement de la lumière en traçant des rayons de lumière à partir de la caméra, qui rebondissent sur les objets de la scène et sont finalement absorbés ou réfléchis par les sources lumineuses. Les calculs sont effectués en utilisant des équations mathématiques pour déterminer l'intensité, la couleur et les ombres des pixels de l'image finale.



Le Path Tracing, quant à lui, est une technique plus avancée de rendu basée sur le Ray Tracing. Au lieu de tracer simplement des rayons de lumière à partir de la caméra, le Path Tracing simule la propagation de la lumière en traçant des chemins aléatoires de lumière à partir de la caméra et en calculant leur interaction avec les objets de la scène. Cette méthode permet de simuler des effets de lumière plus complexes, tels que les reflets multiples, les réfractions, les ombres douces et la diffusion de la lumière.



En résumé, le Path Tracing est une méthode plus précise et plus réaliste que le Ray Tracing, mais qui nécessite également plus de temps de calcul et de puissance de traitement pour produire une image finale.



Source : ChatGPT3.5

Le Ray Tracing, technologie démocratisée en 2020 par les carte Nvidia RTX, est déjà obsolète !En effet, Cyberpunk 2077 OVERDRIVE vous proposera la découverte du Path Tracing, une technologie permettant des rendus de reflets, d'ombre et de lumière supérieur au Ray Tracing !Pour profiter du Path Tracing, une RTX 4070 / 4080 ou 4090 est recommandée. Quand aux consoles nouvelles générations (PS5 ou Xbox Series X), aucune nouvelle pour l'instant de la part de CD Project Red pour savoir si les joueurs consoles pourront eux aussi profiter de cette substancielle amélioration des graphismes d'un des meilleurs jeux de ces 3 dernières années.