septembre 2023

Sony s’apprêterait-il à commercialiser une PS5 Slim ? L’un des revendeurs les plus importants de l’Australie vient d’enflammer la Toile en ajoutant une nouvelle page faisant mention d’une Playstation 5 plus fine. Le site officiel de TheGoodGuys a en effet créé une page pour un nouveau modèle avec la description suivante : « La nouvelle PS5, plus fine, aux couleurs incroyablement vives et vibrantes, avec des visuels HDR et une immersion à couper le souffle, que vous jouiez ou regardiez des films et des émissions de télévision en streaming. » De manière générale, les sites marchands de cette envergure ne mettent à jour leur site avec de nouveaux produits que lorsque l'annonce est imminente, ce qui laisse penser que Sony s’apprêterait à révéler cette « PS5 Slim ».D’après les sources de Tom Henderson, Sony avait dans ses cartons une nouvelle PS5 surprenante.. Est-ce ce modèle, qui n’est pas tant une PS5 Slim, dont le revendeur australien parle ? Le mystère reste pour le moment entier.Sony n’avait en tout cas pas caché son intention de commercialiser un nouveau modèle de la PlayStation. Hideaki Nishino, vice-président de la branche Platform Experience, y était allé de son petit teasing en décembre dernier. « Je ne peux pas en parler spécifiquement (ndlr : PS5 Pro ou nouveau modèle) pour le moment, mais j’espère que vous attendrez avec impatience l'année prochaine », avait-il alors déclaré.