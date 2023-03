Hello! Tchia est disponible depuis 1 semaine maintenant, et pourtant, personne n'en parle ici ! Le jeu est excellent, vient de recevoir un patch 60 fps suite aux critiques sur le framerate (qui est un défaut qui passait au second plan pour moi), c'est un jeu français et je pense qu'il mérite votre soutien !Avec ses moments musicaux, sa mise en avant de la culture calédonienne, de sa cuisine, et son système de possession des âmes des animaux (et des objets ah ah), associé à son humour omniprésent et son petit côté "dessin animé", je dois avouer que je suis extrêmement surpris par ce jeu inspiré des Outre-Mer, qui est une source d'inspiration (et de fierté) pour nous autres, ultra marin, montrant bien que quand on veut monter un gros projet à son terme, on peut !Félicitation à Awaceb pour avoir réussi à mettre la culture Calédonienne au centre du monde à travers ce jeu, et ce média qui me tient à coeur. "Woulo !" comme on dit chez moi