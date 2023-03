- Mode résolution : 1440p/~40fps- Mode performances : 1080p/60fps- Mode résolution : 2160p/~60fps- Mode performances : Dynamique 2160p/60fps- Mode résolution : 2160p/~60fps- Mode performances : Dynamique 2160p/60fps- Toutes les versions utilisent la même technique de reconstruction temporelle pour la résolution que celle que nous avons vue dans RE Village.- La PS5 et la Xbox Series X utilisent une résolution dynamique pour le mode performance.- Le mode de résolution active le Ray-Tracing sur PS5/XSX par défaut, mais nous pouvons l'activer/désactiver dans n'importe quel mode d'affichage.- Sur PS5/XSX/PC, il est possible d'activer une option graphique qui améliore la physique des cheveux de Léon et d'autres personnages/animaux. Cependant, cette option entraîne des problèmes d'intégration avec l'éclairage sur les versions console.- La Xbox Series S n'a pas de Ray-Tracing. Il n'est pas non plus possible d'activer les cheveux améliorés. Il souffre également d'un certain écrêtage dans la texturation, le LOD et les ombres.. Dans tous les cas, je recommande dans toutes les versions le mode performance sans RT, qui maintient un 60fps stable.En espérant que la version SX finale soit patché d'ici là, ça commence a faire beaucoup de chèque de la part de Sony