Bluepoint Games serait apparemment en plein développement sur plusieurs projets depuis plusieurs années. Un remake et un autre jeu original. On peut espérer un reveal cette année connaissant leur rythme de sorties.Réponse de Peter Dalton, Head Tech chez Bluepoint Games, à un fan.Et sur le sujet du travail à à la Maison que certains studios de chez Microsoft semblent arrêter totalement, Les Playstation Studios et Bungie sont toujours libre de choisir maintenant que tout a été mis en place durant le confinement pour le confort des employés ou en cas de nécessité. Si la formule fonctionne très bien pour un studio, pourquoi la changer ?