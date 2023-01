Répondant a une question lors d'une interview lui demandant si jeu avait été pensé pour le Gamepass, John Johanas le créateur du jeu "Hi-Fi Rush", à annoncé que le jeu était deja en développement bien avant le rachat de Bethesda par Microsoft fin 2020 et que tout avait commencé vers 2017 avec la fin de son travail sur The Evil Within 2.Microsoft aurait donc en rachetant Bethesda, et par conséquent Tango Gameworks, privé les joueurs Playstation (voir Switch) d'une probable version pour leurs console.