Ambitions 2023



■ ArtPlay



Shutaro Iida

" Actuellement, nous travaillons toujours sur le contenu de Bloodstained : Ritual of the Night, mais nous nous efforçons chaque jour d'être en mesure de faire une grande annonce en 2023."



Koji Igarashi

"J'aimerais terminer le travail sur le contenu restant de Bloodstained : Ritual of the Night. Et cela nous conduira à l'étape suivante. "



■ Idea Factory



Naoto Tominaga

"En 2023, je ferai de mon mieux pour parler d'œuvres familières qui intègrent de nouveaux éléments, ainsi que de nouveaux titres qui vous font dire : "Oh ! ?".

"Je travaille sur plusieurs nouveaux titres. Veuillez attendre avec impatience leurs annonces."



Hikaru Yasui

"En 2022, nous avons pu sortir pour les fans le RPG tant attendu Neptunia : Sisters vs. Sisters, avec ses systèmes de jeu améliorés et ses graphismes 3D évolués. En 2023, nous travaillons dur pour offrir aux fans un jeu encore plus 'évolué'."

"J'aimerais faire de 2023 une année de plus grande 'évolution' pour la série Neptunia. Il devrait y avoir de nouveaux développements cette année, alors attendez-les avec impatience."



■ Akatsuki Games



Hiroaki Iwano

"En 2023, nous annoncerons un ou plusieurs nouveaux titres assez tôt, je suis donc déterminé à faire ce qu'il faut pour augmenter notre base de fans d'ici la sortie du contenu !"

"Nous avons travaillé en silence sur la production de jeux ces dernières années, mais en 2023, nous devrions être en mesure de faire diverses annonces !"



Shuhei Yamaguchi

"Nous devrions être en mesure de présenter les principaux titres et initiatives sur lesquels nous avons travaillé cette année. Alors que les entreprises étrangères font de grands progrès sur le marché des jeux mobiles, nous allons créer quelque chose qui ne peut pas être battu !"



■ Aquaplus



Naoya Shimokawa

" En 2022, avec la sortie d'un jeu en développement depuis longtemps et la diffusion d'un anime TV, nous avons pu célébrer ensemble le 20e anniversaire d'Utawarerumono grâce aux fans qui nous ont toujours soutenus. En 2023, je prévois de prendre un court repos et de rassembler une nouvelle énergie pour notre prochain titre. Comme on peut s'y attendre de notre société, nous espérons continuer à relever de nouveaux défis à l'avenir, alors réjouissez-vous !"



■ Acquire



Takuma Endo

"Récemment, j'espère préparer un jeu énorme alors que nous nous dirigeons vers notre année charnière du 30e anniversaire. Je vais consacrer un peu de temps à la création d'un jeu épique. Quant à Acquire [en tant que société], nous espérons pouvoir proposer nos jeux en version numérique dans le monde entier [à l'avenir]."

"Un jeu à petite échelle dont je faisais personnellement le prototypage a été mis sur la ligne de développement. J'espère être en mesure de montrer quelque chose au printemps prochain, alors attendez-le avec impatience."



■ ATLUS



Shinjiro Takada

"En 2023, qui sera le 31e anniversaire [de la série Shin Megami Tensei], j'espère pouvoir donner quelque chose en retour aux fans en guise de remerciement [pour leur soutien sur Shin Megami Tensei V]."



■ IzanagiGames



Shinsuke Umeda

" Nous devrions être en mesure d'annoncer deux nouveaux projets de jeux d'ici la fin de l'année. Nous prévoyons également de sortir la version Switch de DYSCHRONIA : Chronos Alternate produite avec MyDearest cette année. "



■ SNK



Yasuyuki Oda

" Parallèlement aux mises à jour de The King of Fighters XV, le personnel travaille comme un seul homme sur le développement du nouveau Fatal Fury et de plusieurs autres titres. Veuillez vous réjouir de l'avenir de SNK."



Nobuyuki Kuroki

"Bien que nous n'ayons pas encore partagé beaucoup d'informations sur Fatal Fury, le développement progresse bien, alors attendez-le avec impatience."



Kazuhiro Fujishige

Cette année marquera le début du développement d'une nouvelle propriété intellectuelle porteuse de la grande vision de "la création d'un titre AAA japonais". Nous sommes en train de devenir un studio dans lequel les forces de nos équipes formées à partir de notre bassin diversifié de talents seront pleinement exposées !"



■ Onion Games



"Je progresse régulièrement sur notre nouveau RPG. Tout en prenant soin de ma santé, j'y déverse toute mon énergie. Cela fait maintenant plus d'un an que j'ai commencé à travailler dessus, alors cela peut être effrayant par moments, mais j'avance néanmoins pas à pas. En 2023, j'espère terminer le jeu et l'exposer au BitSummit, au Tokyo Game Show et au Digital Games Expo."



Kazuyuki Kurashima

"J'espère être en mesure d'annoncer diverses choses en 2023."



■ Capcom



Hideaki Itsuno

" Je suis actuellement plongé dans la production de Dragon's Dogma 2, à tel point que je ne sais plus quelle saison nous sommes. Les choses avancent bien, j'espère donc faire progresser notre développement afin de pouvoir partager une mise à jour avec vous dès que possible."



Ryozo Tsujimoto

-Les choses auxquelles il faut prêter attention en 2023

"Tokyo Game Show".



Takuro Hiraoka

"Nous publierons de nouvelles informations [sur Exoprimal] au printemps prochain, alors attendez-les avec impatience !"



■ Grasshopper Manufacture



Goichi Suda

"Domaine public."

"Grasshopper Manufacture va célébrer son 25e anniversaire. Nous continuerons à aller de l'avant."

"Nous développons avec dilligence un ou plusieurs nouveaux titres."



■ Granzella



Kazuma Kujo

" Bien que je n'ai pas été en mesure d'annoncer le prochain développement de Manga Ka Keru en 2022, j'espère annoncer quelque chose de nouveau pour ce titre en 2023. Un nouveau titre de Disaster Report sera certainement aussi annoncé en 2023. J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir. "



■ Koei Tecmo Games



Yukinori Ito

" La marque Kou Shibusawa prévoit de sortir plusieurs nouveaux titres en 2023. Nous mettrons également à jour nos jeux mobiles, alors soyez impatients !"



Mei Erikawa

"En 2023, la série La Corda d'Oro fêtera son 20e anniversaire. Nous sommes actuellement à l'étude d'un projet pour faire plaisir aux fans ! Ruby Party prévoit également de lancer de nouveaux défis, alors attendez-vous à cela également."



Kenichi Ogasawara

"Comme la série Nobunaga's Ambition va atteindre son 40e anniversaire, j'aimerais faire divers préparatifs pour en faire une célébration encore plus excitante avec les fans !"



Yoichi Erikawa (Kou Shibusawa)

"Le 40e anniversaire de Nobunaga's Ambition, et rendre la pareille aux fans du jeu."

"Notre société prévoit de sortir de nombreux titres majeurs en 2023 et 2024, nous travaillons donc dur pour qu'ils soient un succès."



Akihiro Suzuki

"Bien que nous n'ayons pas pu partager d'informations sur les développements futurs de la série Dynasty Warriors en 2023, nous espérons pouvoir le faire en 2023."



■ Konami Digital Entertainment



Noriaki Okamura

"Attendu depuis longtemps".

" Mis à part [l'édition éducative de Momotaro Dentetsu annoncée l'année dernière], 2023 sera une année riche en annonces ! Restez à l'écoute !"



■ COLOPL



Ryoji Tsunoda

" Nous travaillons dur sur un jeu non annoncé. Nous espérons pouvoir l'annoncer pendant la saison chaude."



■ Cygames



Kenichiro Takaki

" Cette année sera une année où nous pourrons présenter et vous faire jouer aux titres que nous avons minutieusement préparés jusqu'à présent. Chaque équipe poursuivra ses développements de manière approfondie, sans précipitation et avec amour, alors attendez avec impatience nos annonces et nos sorties à venir !"

"Avez-vous apprécié Little Noah : Scion of Paradise ? Nous espérons pouvoir vous présenter diverses surprises dans notre lineup, notamment un rapport de suivi sur le projet GAMM."



■ CyberConnect2



Hiroshi Matsuyama

"Nous annoncerons des mesures, des développements et des travaux CyberConnect2-esque que les fans du monde entier pourront apprécier, et pas seulement dans les jeux, mais aussi dans les mangas et les anime."



■ GPTRACK50



Hiroyuki Kobayashi

"L'annonce de notre nouveau jeu est encore loin, mais nous développons une nouvelle propriété intellectuelle de jeu d'action, et nous espérons donc l'annoncer dès que possible."



■ Square Enix



Tomoya Asano

" Par rapport à la turbulente année 2022 - qui a vu les sorties de Triangle Strategy, LIVE A LIVE et Various Daylife, l'annonce d'Octopath Traveler II et le 10e anniversaire de Bravely Default -, 2023 semble être une année de préparation. Une préparation minutieuse."



Yoshinori Kitase

"Alors que le 25e anniversaire de Final Fantasy VII continue de susciter l'enthousiasme avec ses sept campagnes, j'espère pouvoir faire le point sur Final Fantasy VII Rebirth au moment opportun. Je vous prie de l'attendre avec impatience !"



■ SEGA



Takashi Iizuka

" L'année dernière a été la plus grande année de l'histoire de Sonic, avec notamment la sortie de la suite du film, les nouveaux titres Sonic Origins et Sonic Frontiers, et l'animation Netflix Sonic Prime. Nous préparons une deuxième vague pour satisfaire les fans et maintenir cet élan en 2023. Nous avons déjà annoncé du contenu supplémentaire pour Sonic Frontiers, mais il y en a beaucoup d'autres en dehors de cela, alors attendez-les avec impatience."



Ryousuke Horii

"Ce sera une année de défi au cours de laquelle de nombreux titres sortiront sous l'égide du studio Ryu Ga Gotoku restructuré, alors avant tout, j'aimerais produire des résultats avec des œuvres solides qui feront dire aux gens : "La restructuration et le changement de génération ont été un succès !""



■ Nippon Ichi Software



Yu Mizokami

" J'ai planifié un jeu super stylé. C'est un sujet que je ne connais pas beaucoup, donc je suis en train d'apprendre tout en travaillant sur le développement. J'espère être en mesure de l'annoncer d'ici l'année prochaine. Le thème est 'la joie de vivre'."



■ FuRyu



Fuyuki Hayashi

"Un nouveau titre sortira en 2023".



■ Bokeh Game Studio



Keiichiro Toyama

"La production du premier titre de Bokeh Game Studio, Slitterhead, approche de son apogée."



■ Marvelous



Kenichiro Tsukuda

" En 2023, nous sortirons plusieurs titres sur lesquels nous avons travaillé avec des sociétés de développement. Nous espérons faire de cette année une année de nouveaux efforts et de défis constants pour l'entreprise."

"Il y a plusieurs titres sur lesquels je travaille, mais je me demande si je pourrai ou non les annoncer au monde bientôt. C'est un sentiment vague, mais nous créons régulièrement de bons jeux. Attendez-les avec impatience !"



■ Mistwalker



Hironobu Sakaguchi

"Je pensais que j'allais prendre ma retraite (rires), mais j'ai décidé d'essayer de donner une autre chance..."

"Je n'arrêterai jamais de jouer à Final Fantasy XIV. Retrouvez-moi en Eorzea. J'ai également commencé à écrire le scénario d'un nouveau titre qui n'a pas encore été annoncé. Il s'agira d'une dark fantasy."



■ LEVEL-5



Akihiro Hino

" LEVEL-5 va fêter son 25e anniversaire. En 2022, j'ai l'impression d'avoir personnellement mis tout mon cœur et mon âme dans Megaton Musashi, mais en 2023, nous annoncerons de nombreux nouveaux titres, donc j'espère avoir un impact encore plus grand en tant qu'entreprise. Je vais faire de mon mieux avec la mentalité de "faire connaître notre présence à l'avenir"."



■ LEVEL5 comcept



Keiji Inafune

"Bien qu'il ne soit pas encore annoncé, je suis en train de faire un jeu intéressant. Ce sera un jeu amusant auquel je pourrai jouer avec mes enfants et mes petits-enfants."