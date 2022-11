Cette vidéo est destinée à présenter deux jeux à la pointe des avancées graphiques avec des backgrounds complètement différents. D'une part, nous avons God Of War: Rangarök, un jeu conçu à la base pour la PS4 qui montre à quel point vous pouvez tirer parti d'un matériel d'il y a presque de 10 ans, à l'heure où les joueurs réclament une PS5 Pro à 799 €. Sa version PS5, malgré l'amélioration de certains aspects, n'est pas très éloignée de la version de base.... Et d'autre part, A Plague Tale Requiem dans sa plus haute qualité possible. Un titre qui nous montre le vrai potentiel de la nouvelle génération, touchant parfois au vrai photoréalisme. Deux œuvres incroyables, au niveau visuel que de nombreux studios mettront du temps à dépasser… Merci Santa Monica, merci Asobo, pour ces moments inoubliables dans des contrées fantastiques.



Sinon DF a fait cette vidéo :La version PS5 est la superior version selon Digital Foundry, après une batterie de tests bien rodés.