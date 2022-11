Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu God Of War Ragnarök par Digtal Foundry:



La vidéo contient quelques spoils (zones et personnages) !







Résumé Analyse technique du jeu

■ Le comparatif PS4/Pro vs PS5 ça sera dans une autre vidéo.■ Le jeu utilise toujours l’éclairage indirect mais est tout de même de meilleure qualité que ce qu’on a vu dans le premier..■ Utilise le ssdo ''screen space directional occlusion'' (fonctionnalité implémentée pour la première fois dans la version PC) pour un éclairage indirect à rebond unique.■ Comme la résolution de l'éclairage a été considérablement augmentée il y a moins de fuites de lumière.■ Le niveau de détails en général a été augmenté de façon significative tout au long du jeu.■ Des textures en high res.■ La tessellation pour une déformation plus réaliste du sol et surtout de la neige.■ Diffusion des lumières à travers la glace.■ Utilise des cube maps dynamiques en mode qualité mais pas toujours parfaits.■ Il y a plus de détails sur les objets et une utilisation de la géométrie plus dense une fois de retour dans certaines zones du jeu.■ Les personnages principaux ont été animés à l'aide de la capture de performance (body & face cap en même temps).■ Le jeu est toujours en plan séquence peu importe ce qui se passe à l’écran.■ Il tourne comme une horloge sans accrocs, ni bugs visuels.■ Pas de bond générationnel, l'écart entre la version PS4 Pro et PS5 est plus petit que ne l’était avec Horizon Forbidden West.■ Temps de chargement ~ 10s contre 30s sur PS4 Pro.■ Exploite bien les fonctionnalités de la dualsense sans pour autant transcender l'expérience.• Le jeu propose 4 modes graphiques :-Pour les TV 60hz : qualité / performance (le mode performance est à privilégier).-Pour les TV 120hz : 40hz / mode high performance.-2160p à 30fps locked.-LoD supérieur : qualité, reflets, ombres, occlusion ambiante …-1440p~2160p (moyenne 1872p) à 60fps locked + TAAU.-On ne perd pas énormément en qualité visuelle.-Le motion blur n'est pas ajusté pour une fréquence d'images plus élevée.-1800p~2160p (plus proche souvent du 2160p) à 40fps locked (40fps unlocked avec le patch correctif).-Visuellement similaire au mode qualité.-1440p à 120fps (moyenne 80~90fps) + TAAU.-Qualité visuelle égale au mode performance en 60fps.-Nécessite de préférence une TV qui gère le VRR (non recommandé sans à cause du stuttering).