Après les 30 premières minutes qui m'ont un peu fait flipper entre l'inertie du saut compliqué et quelques morts digne du fameux même de Sonic Boom, j'ai finalement réussi a accrocher.Comme prévu le jeu me fait un peu penser au génial The Pathless, parcourir des étendues a toute vitesse, résoudre des énigmes (trop facile pour l'heure) et devoir recouper ce qu'il faut (a savoir les Chaos Emerald) pour avoir la possibilité d'affronter le Titan de chaque ile. Les combats sont plutôt fun et le level design est certes bordélique avec cette sensation de structures ou rails posés ici et là mais plaisant a enchainer sans réfléchir. L'histoire a l'air bien plus travaillée que les derniers opus avec un coté tragique lié aux "korogu" du jeu et l'OST est plutôt bonne.Techniquement c'est globalement très fluide sur PS5 meme en mode "ultra vitesse", mais oui il y a du clipping meme si perso ça ne me dérange pas plus que ça.Pour l'heure mes seules reproches seront l'inertie des sauts, le léger manque de finition habituel des Sonic 3D, les niveaux classiques trop courts pour le moment (ceux de la seconde ile ont l'air plus longs) et le combat contre le premier Titan qui a certes de la gueule en mode DBZ, mais qui fut un bordel sans nom au point que j'ai spammé la même grosse attaque jusqu’à ce que ça passe.