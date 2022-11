C'est lors de l'épisode hebdomadaire du PlayStation Podcast (vers 29:10) que les paroles du SVP of Platform Experience, Hideaki Nishino, ont été rapportées, expliquant la chose suivante : « Les jeux PlayStation VR ne sont pas compatibles avec le PlayStation VR 2, car le PlayStation VR 2 est conçu pour être une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération. »



"Le PlayStation VR2 a des fonctionnalités beaucoup plus avancées comme un tout nouveau contrôleur avec un retour haptique et des gâchettes adaptatives, comme je l'ai dit, et un suivi sur l'envers, l'audio 3D qui vient avec, la 4K HDR bien sûr... donc cela signifie que créer des jeux pour PlayStation VR2 nécessite une approche totalement différente de celle du PlayStation VR d'origine. Ces fonctionnalités permettent en fait aux développeurs de créer des mondes plus frappants et plus vivants, et rapprochent plus que jamais les joueurs de l'expérience. J'y crois."

Hier, un membre de Gamekyo a écrit"Ce qui serait bien déjà, c'est d'avoir des upgrade "gratuit" (on peut toujours rêver) des jeux PSVR1 (je pense surtout à Beat saber, Astrobot, Moss, RE 7)Rien que le catalogue du premier casque mais sans Aliasing et une meilleur résolution ça donnerais déjà une liste de bon jeu."Je pense que d'autres se sont posé la question, en fait Sony a déjà parlé de ça, pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas vu cette information.